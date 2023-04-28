Diyarbakır merkezli soruşturmada tutuklu sayısı 39’a yükseldi

Dört gün önce başlayan Diyarbakır merkezli operasyonda şu ana kadar 143 kişi gözaltına alındı, 39 kişi tutuklandı.

Fotoğraf: MA

Diyarbakır’da 25 Nisan’daki ‘şafak operasyonu’nda aralarında gazeteci, avukat ve siyasetçilerin de olduğu 21 ilde 128 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda 3 bine yakın polisin görev aldığı öğrenilmişti.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) aktardığına göre gözaltına alınanların sayısı sonradan 143’e yükseldi. Toplamda 216 kişi hakkında gözaltı kararı var.

MA’ya göre dün saat 18:00 itibariyle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 39.

44 kişi de serbest bırakıldı. Geriye kalan kişiler ile ilgili işlemler devam ediyor.