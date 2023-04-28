Diyarbakır merkezli soruşturmada tutuklu sayısı 39’a yükseldi

Dört gün önce başlayan Diyarbakır merkezli operasyonda şu ana kadar 143 kişi gözaltına alındı, 39 kişi tutuklandı.
Diyarbakır’da 25 Nisan’daki ‘şafak operasyonu’nda aralarında gazeteci, avukat ve siyasetçilerin de olduğu 21 ilde 128 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda 3 bine yakın polisin görev aldığı öğrenilmişti.
Mezopotamya Ajansı’nın (MA) aktardığına göre gözaltına alınanların sayısı sonradan 143’e yükseldi. Toplamda 216 kişi hakkında gözaltı kararı var.
MA’ya göre dün saat 18:00 itibariyle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 39.
44 kişi de serbest bırakıldı. Geriye kalan kişiler ile ilgili işlemler devam ediyor.