Diyanet’ten Demirören’e kötü haber: Piyango haram

Diyanet İşleri Başkanlığı, yılbaşı öncesi cuma hutbesinde kutlamalara katılmanın, içki içmenin ve piyango gibi şans oyunları oynamanın haram olduğunu ‘hatırlattı.’

Diyanet İşleri, Demirören grubunun bünyesindeki piyango oynamayı haram ilan etti. (AA-Diken)

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbesinde şu ifadeler yer aldı: “Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır.”

Demirören’e geçmişti

Önceden kamuya ait olan Milli Piyango İdaresi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2017’deki kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na geçirilmiş, 2020’de de iktidara yakın Demirören grubu ve İtalyan ortağına ait Sisal Şans’a ‘hasılat paylaşımı modeli’yle devredilmişti.

Bu anlaşmadan sonra düzenlenen bazı çekilişlerde şüphe uyandıran sonuçlar çıkmış ve bu durum Meclis gündemine taşınmıştı. Milli Piyango İdaresi’nin devir sözleşmesinden doğan denetim yetkisini de ‘mevzuat eksikliği’ nedeniyle hiç kullanmadığı ortaya çıkmıştı.