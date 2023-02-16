Dışişleri, kendi personeline ‘nota’ verdi: AFAD’a bağış yap, dekontu da gönder

AYŞEGÜL KASAP

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki temselciliklerde görevli personelini AFAD’a bağış yapmayı zorunlu tuttu. Hatta ne kadar bağış yaptıklarını da mail atarak bildirmelerini istedi.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünden sonra gerek yurt içinde gerekse yurt dışında depremzedeler için bağış yapmak isteyen insanlar Ahbap Derneği ve benzerlerine yönelmişti. Buna gerekçe olaraksa ‘şeffaflık’ gösterilmişti. Dernek başkanı Haluk Levent de bir yabancı bir yerli denetim şirketiyle anlaşmıştı.

Bunun üzerine iktidar AFAD ve Kızılay’a bağış toplanması için ortak yayın yapmış ve toplamda 115 milyar 146 milyon 528 bin TL para toplanmıştı. Bu paranın 86 milyar lirası direkt kamu bankaları ve Varlık Fonu’na bağlı şirketlerden gelmişti.

AFAD’a bağış ’emri’

Dışişleri Bakanlığı da personeline AFAD’a bağış yapılması yönünde talimat vermiş.

Personele atılan mailde ne kadar bağış yaptığının da söylenmesi isteniyor: “Tüm arkadaşlarımızın belirtilen hesap numaralarına (TL ve Avro) 6 Mart 2023 tarihine kadar yapacakları yardım miktarlarını mail yoluyla ateşeliğimize bildirmeleri müsterhamdır.”

Söz konusu mailde yardımların vatandaşlara AFAD eliyle ulaştırılmasının bakanlıkça ‘uygun görüldüğü’ de belirtiliyor.