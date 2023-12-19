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Yaramazlara biraz batar!

Diana’nın elbisesi rekor fiyata satıldı

Prenses Diana’nın 1985’te giydiği elbise 1 milyon 148 bin dolara ( 33 milyon 395 bin 320 lira) satıldı.

Fotoğraf: Juliens Auctions

Los Angeles merkezli müzayede evi Julien’s Auctions’da düzenlenen açık artırmada elbise tahmin edilen fiyatın 11 katına alıcı buldu. Bu, aynı zamanda Diana’nın açık artırmada en pahalıya satılan elbisesi olarak kayda geçti.


Diana, tasarımcı Jacques Azagury imzalı mavi-siyah gece elbisesini ilk kez 1985’te İtalya’nın Floransa kentinde giymişti.

Diana bir yıl sonra Kanada’nın Vancouver kentini ziyaretinde de bu elbiseyle fotoğraflanmıştı.

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