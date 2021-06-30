Prens Charles’ın Prenses Diana’ya nişan hediyesi araba, manidar kurbağasıyla 72 bin dolara satıldı

İngiliz kraliyetinin veliaht prensi Charles’ın, eski eşi Prenses Diana’ya nişan hediyesi olarak aldığı ve sonra kaybettiği araba açık artırmayla 72 bin dolara (625 bin lira) satıldı.

Fotoğraflar: Reeman Dansie

Prens Charles’la 1981 yılında masalsı bir düğünle evlenen Prenses’in izdivacı hüsranla sonuçlanmış, çift 1992 yılında ayrılmış, 1996’da ise boşanmıştı. ‘Halkın prensesi’ olarak anılan Diana, 1997 yılında, erkek arkadaşı Dodi el Fayed’le gittiği Fransa’nın başkenti Paris’te geçirdiği trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybetmişti.

Açık artırmayı düzenleyen Reeman Dansie müzayede evinin verdiği bilgiye göre, araba Diana’ya Mayıs 1981’de düğünlerinden iki ay önce hediye edildi. Prenses arabayı Ağustos 1982’ye kadar kullandı. Diana’nın ilişkilerinin ‘en mutlu’ zamanlarında kişisel aracı olarak kullandığı arabayla fotoğrafları da var.

1981 Ford Escort Ghia model araba tahminin üzerinde (41 bin-51 dolar) bir fiyata alıcı buldu.

Arabanın çok iyi durumda olduğu, orijinal plakası ve boyasını koruduğu ve 83 bin kilometrede olduğu belirtildi.

Arabayı satışa çıkaran ve ismi açıklanmayan kadının, Prenses Diana hayranı olduğu, arabayı yıllarca en yakınlarından bile sakladığı belirtildi.

Arabayı daha da özel kılan bir de aksesuarı var: Kaportasının üstündeki kurbağa. Bu kurbağa Diana’ya, güzel prensesin öpmesiyle prense dönüşen kurbağa masalını anımsatması için kız kardeşi Sarah Spencer tarafından hediye edilen gümüş kurbağanın bir kopyası.