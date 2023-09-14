Prenses Diana’nın ikonik koyunlu kazağı 1,1 milyon dolara satıldı

Prenses Diana’nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada 1,14 milyon dolara ( 30 milyon 721 bin lira) alıcı buldu.

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AA’nın haberine göre New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi’nin 50 bin ila 80 bin dolar satış tahminiyle 31 Ağustos’ta açık artırmaya çıkardığı Prenses Diana’nın, beyaz koyunların arasında tek bir siyah koyunun yer aldığı ünlü kazağı, 1,14 milyon dolara satıldı.

Tekliflerin çevrimiçi verildiği açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı.

Bir çatı katında martta bulunan kazak, son yıllarda müzayedelerde Prenses Diana’yla bağlantılı satılan diğer pek çok parçadan daha yüksek fiyata alıcı buldu.

Prenses Diana, bu ikonik kazağı, Haziran 1981’de o dönem Galler Prensi olan Charles’la evliliğinden haftalar önce polo maçında giymişti. Kazağın tasarımı, Diana’nın Kraliyet ailesi içindeki yerinin sembolü olarak tanımlanmıştı.

İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği Prenses Diana, 31 Ağustos 1997’de Paris’te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybetmişti.

Kazada, Diana’nın sevgilisi Dodi Al Fayed ve şoförü Henri Paul de ölmüştü.