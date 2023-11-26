Diana’nın nişan portresinde giydiği bluz satılacak

Galler Prensesi Diana’nın 1981’de nişan portresinde giydiği bluz açık artırmayla satılacak.

Fotoğraflar: Vogue (1981) & Kraliyet Sarayı

Diana’nın giydiği, fırfır yakalı ve önü bol pileli pembe krep bluz, kraliyet fotoğrafçısı Lord Snowdon tarafından çekilmişti.

The Guardian‘ın haberine göre tahmini fiyatı 80 bin dolar (2 milyon 308 bin 800 lira) ila 100 bin dolara (2 milyon 886 bin lira) satılacak olan olan bluz, David ve Elizabeth Emanuel tarafından tasarlandı.

Bluz daha önce ‘Diana: Onun Moda Hikayesi’ sergisinde Londra’daki Kensington Sarayı’nda sergileniyordu.

Diana’nın nişan portresi, 1981’de Vogue dergisinde Charles ve Diana’nın nişanlandıklarını açıkladıkları tarihte yayımlanmıştı.