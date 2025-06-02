DEVA'nın kurucu üyesi Metin Gürcan'a 'casusluk'tan 16 yıl sekiz ay hapis

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan’a ‘Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek’ gerekçesiyle 16 yıl sekiz ay hapis cezası verildi.
TRT Haber’in aktardığına göre Gürcan’ın Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen ‘yabancı misyon temsilcilerine casusluk’tan yargılandığı davada karar açıklandı.
Gürcan 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. İddianamede Gürcan’ın verdiği öne sürülen bilgiler şöyle:
- Metin Gürcan’ın yabancı misyon temsilcilerine para karşılığı Türkiye’nin Suriye ve Irak’a yönelik askeri operasyonlar
- Bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği
- Türkiye’nin Libya’daki askeri gücü ve faaliyetleri
- Türkiye’nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri
- Türkiye’nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri
- Türkiye’nin geliştirdiği İHA ve SİHA’lara dair bilgiler
Ankara başsavcılığı ‘casusluk suçu’ nedeniyle 2021’de başlattığı soruşturmada Gürcan, Kasım 2021’de tutuklanmıştı.
2022’de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen Gürcan, 23 Mayıs 2025’teki duruşmada ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme’ suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılarak Sincan 2 nolu kapalı cezaevine gönderildi.