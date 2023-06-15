Metin Gürcan’a beş yıl hapis

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, ‘devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek’ suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gürcan hapse girmeyecek.

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‘Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı’ suçlamasıyla yargılanan Gürcan’ın, Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davasında karar açıklandı.

‘Kamu güvenliği’ gerekçesiyle kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

AA’nın aktardığına göre Gürcan, iddianamede gizli bilgi olduğu ileri sürülen içeriklerin daha önce faklı mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığı tespitinin, Savunma Sanayii Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT Başkanlığı’ndan gelen raporlardan da anlaşıldığını aktardı.

‘Gizlilik derecesine sahip herhangi bir bilgiyi ya da belgeyi yabancı misyon temsilcileriyle paylaşmadığını, bunun aksini ispatlayacak bir bilginin dava dosyasında olmadığını’ söyleyen Gürcan, ’emekli bir subay olarak Türkiye’nin aleyhine bir eyleminin söz konusu olmayacağını’ savundu.

Gürcan soruşturma aşamasında yedi ay tutuklu kaldığını söyleyerek beraatini istedi.

‘Casusluk’tan beraat etti

Sanık avukatlarının beyanını da alan mahkeme heyeti, kararı açıkladı.

Buna göre, eylemlerinin, ‘devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek’ suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme heyeti, Gürcan’ı beş yıl hapis cezasına mahkum etti.

İddianame ve mütalaada, ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklamaktan’ müebbet, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etmekten’ ise 35 yıla kadar hapsi istenen Gürcan’ın bu suçlardan beraatına karar verildi.

Hükümle Gürcan’ın, hakkında haftanın belli günleri ikametgahına en yakın polis merkezine imza atma şeklinde uygulanan adli kontrol şartının devam etmesi kararlaştırıldı.

Ne olmuştu?

Ankara başsavcılığının 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında 26 Kasım 2021’de gözaltına alınan Gürcan, 29 Kasım 2021’de ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanmıştı.

Gürcan hakkında hazırlanan ilk iddianame, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için savcılığa iade edilmişti. Başsavcılık, Gürcan’la yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını Milli Savunma Bakanlığı’ından sormuş ve bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianameyi mahkemeye göndermişti.

Gürcan hakkındaki yargılamanın ilk duruşması kapalı olarak sürdürülmüş, tutukluluk çıkmamıştı.

11 Mayıs 2022’deki davadaysa Gürcan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verilmişti. DEVA kurucu ertesi gün tahliye edilmişti.

Ankara başsavcılığı aynı gün ‘adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı’ iddiasıyla Gürcan’ın yeniden tutuklanması istemiş; Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul etmişti.

Gürcan, tahliye kararının kaldırılmasına karşı savunması alındıktan sonra tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. j15 Haziran 2022’deyse tekrar tahliye edilmişti.