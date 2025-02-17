Derin uzay görevleri için plazma roket motoru yolda

Rus bilim insanları, saniyede en az 100 kilometre özgül itme sağlayan manyetik plazma hızlandırıcıya dayalı bir elektrikli roket motorunun laboratuvar prototipini geliştirdi.

Fotoğraf: Atom Media

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un açıklamasına göre proje, 2025’te teknolojik liderlik için ‘Yeni Nükleer ve Enerji Teknolojileri’ programının bir parçası olarak yürütüldü.

Darbeli-periyodik modda çalışan bu tür bir motorun ortalama gücü 300 kilovata ulaşabiliyor.

Bu motorlar, aracın uzayda kimyasal motorların kapasitesinin ötesinde hızlara ulaşmasını sağlıyor ve yakıt ihtiyacını 10 kat azaltarak yakıt tüketimini daha verimli hale getiriyor.

Şirketten Aleksey Voronov, şu anda geleneksel motorlara sahip bir uzay aracının Mars’a tek yönlü yolculuğunun neredeyse bir yıl sürebildiğini ve kozmik radyasyona maruz kalma göz önüne alındığında astronotlar için önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.

Voronov, plazma motorların uçuş süresini sadece 30 ila 60 güne düşürerek Mars’a dönüş görevlerini olanaklı hale getirebileceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bir prototipin oluşturulması, motorun gelecekte uzayda ‘nükleer çekiciler’ için uygun olup olmadığını ve üretim maliyetlerini düşürmenin mümkün olup olmadığını göstermesi açısından projede önemli bir kilometre taşıdır.”

Fotoğraf: Rosatom Newsletter

Troitsk bölgesindeki sahada, plazma roket motoru prototipini ve diğer benzer teknolojileri test etmek için büyük ölçekli bir deney tesisi inşa ediliyor.

Tesisin ana ekipmanı vakum odasının çapı dört metre ve uzunluğuysa 14 metre. Odanın yüksek verimli vakum pompalama ve ısı çekişi için benzersiz sistemlerle donatılması planlanıyor. Bu sistemler uzay benzeri koşulların oluşturulmasını mümkün kılıyor.