Kenya’da bir köye 500 kiloluk uzay çöpü düştü

Kenya’da bir köye yaklaşık 500 kiloluk 2,5 metre çapında uzay çöpü düştü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Fotoğraf: KSA

Uzay Kampı Türkiye’ye göre uzay çöpleri, uyduları yörüngeye fırlatan roketlerin parçaları ve kullanım dışı uyduların dışında cihazlar, somunlar, cıvatalar, sökülebilir bağlantı parçaları, çöp torbaları, tornavidalar ve hatta yörüngedeki uzay aracından atılan donmuş idrar yığınlarını bile içerir.

Şu anda Dünya yörüngesinde çoğu kullanılmış roket iticileri olmak üzere 27 binden fazla nesne bulunuyor.

TRT Haber’in Kenya Uzay Ajansı’ndan (KSA) aktardığına göre Mukuku köyüne uzay çöpü düştü.

Yetkililer nesnenin ‘muhtemelen bir roketin ayrılma aşamasından kalma’ olabileceğini belirtti. Nesnenin hangi ülkeye ya da kuruluşa ait olduğunu tespit etmek için enkaz parçaları incelenecek.

KSA’dan Binbaşı Alois Were düşen uzay çöpüne ilişkin şöyle konuştu:

“Nesnenin sahibi belirlendiğinde uluslararası hukukun sunduğu yasal mekanizmalar kullanılarak sorumlular hesap vermeye çağrılacak.”

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dış Uzay İlişkileri Ofisi’ne göre yörüngede bir bilye büyüklüğünde yarım milyon ve yaklaşık bir milimetre ölçülerinde yüz milyon atık parçası bulunuyor.

Bu atıklar, uzay araçları için potansiyel bir tehlikeli olarak görülüyor.

Aralık 2022’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlenen bir Soyuz MS-22 kapsülü küçük bir göktaşının çarpması sonucu hasar görmüştü.

2022 başlarında bir Çin uydusu, Pekin’in ‘son derece tehlikeli’ olarak nitelendirdiği bir olayda bir önceki yıl imha edilen bir Rus uydusunun enkazı tarafından sıyrıldı.

BM’ye göre yörüngedeki 14 bin uydunun yaklaşık yüzde 35’i son üç yılda fırlatıldı ve önümüzdeki on yıl içinde 100 bin uydunun daha fırlatılması bekleniyor.