Uzayda ilk: Çöpünü toplamayan şirkete ceza

Dish Network adlı Amerikan uydu şirketi, uzayda bıraktığı çöp nedeniyle ceza yiyen ilk şirket oldu.

Fotoğraf: BBC

Euronews Türkçe’nin haberine göre şirket, eskiyen uydularını uzayda yanlış yerde bıraktığı için Amerikan telekomünikasyon düzenleyici kurumu Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından 150 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Komisyon’un İcra Bürosu Başkanı Loyaal Egal, uzay çöpü konusunda bir dönüm noktası olan cezanın komisyonun hayati önem taşıyan uzay atığı kurallarını uygulamak için güçlü bir yaptırım yetkisine ve kabiliyetine sahip olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre Dish’e 2002 yılından bu yana 122 kilometre irtifada yörüngede bulunan EchoStar-7 adlı uydunun ‘yörüngeden düzgün bir şekilde çıkarılmaması’ nedeniyle ceza kesildi.

Şirket, komisyonla vardığı anlaşmaya göre uyduyu operasyonel yörüngeden çıkararak yaklaşık 300 kilometre uzağa taşımayı taahhüt etmişti.

Uzay araçları için potansiyel tehlike

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dış Uzay İlişkileri Ofisi’ne göre yörüngede bir bilye büyüklüğünde yarım milyon ve yaklaşık bir milimetre ölçülerinde yüz milyon atık parçası bulunuyor.

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Bu atıklar, uzay araçları için potansiyel bir tehlikeli olarak görülüyor.

Aralık 2022’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlenen bir Soyuz MS-22 kapsülü küçük bir göktaşının çarpması sonucu hasar görmüştü.

2022 yılının başlarında bir Çin uydusu, Pekin’in ‘son derece tehlikeli’ olarak nitelendirdiği bir olayda, bir önceki yıl imha edilen bir Rus uydusunun enkazı tarafından sıyrıldı.

BM’ye göre yörüngedeki 14 bin uydunun yaklaşık yüzde 35’i son üç yılda fırlatıldı ve önümüzdeki on yıl içinde 100 bin uydunun daha fırlatılması bekleniyor.