Jeff Bezos'un New Glenn roketi: Yörüngeye ulaştı, inişte başarısız oldu

Jeff Bezos’un New Glenn roketi ilk deneme yörüngeye ulaştı fakat inişte başarısız oldu.

Fotoğraf: Blue Origin

Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin, bazı gecikme ve aksaklıklardan sonra perşembe sabahı erken saatlerde ilk fırlatma denemesinde New Glenn adlı roketini başarıyla yörüngeye yerleştirdi.

Şirketin, SpaceX’in Falcon 9’undan yaklaşık 27 metre daha uzun olan ve yaklaşık iki kat daha fazla itiş gücü üretebilen roketi, Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan fırlatıldı.

Fakat New Glenn’in ilk etabı dönüş sırasında hedefi ıskaladı ve Blue Origin’in salına inmek yerine okyanusa düştü. SpaceX, yıllar içinde birçok başarısız denemeden sonra bu başarıyı daha da geliştirdi.

Şirketin CEO’su Dave Limp şunları söyledi:

“New Glenn’in ilk denemesinde yörüngeye ulaşmasından inanılmaz gurur duyuyorum. İtici roketimiz ‘So You’re Telling Me There’s a Chance’i ilk denemede indirmenin iddialı bir hedef olduğunu biliyorduk.

Bugünden çok şey öğreneceğiz ve bu baharda yapacağımız bir sonraki lansmanda tekrar deneyeceğiz.

Bu inanılmaz dönüm noktası için Team Blue’nun tamamına teşekkür ederim.”

Şirket yeni roketiyle alçak Dünya yörüngesini daha erişilebilir hale getirmeyi umuyor.

New Glenn, Blue Origin’in Temmuz 2021’den beri zengin uzay turistlerini Dünya’nın üst atmosferine göndermek için kullandığı çok daha küçük selefi New Shepard’la çok az ortak noktaya sahip ve uzun yıllardır SpaceX’in yeniden kullanılabilir roketlerinin hakim olduğu özel uzay endüstrisi için önemli bir olay.

Uçuşa elverişli bir yörünge roketiyle Blue Origin sonunda biraz rekabet sunabilir ve önümüzdeki yıllarda yoğun bir fırlatma programı için sahneyi hazırlayabilir.

Fakat SpaceX CEO’su Elon Musk ile son derece yakın bir ilişki kuran seçilmiş başkan Donald Trump, bundan sadece dört gün sonra yemin edecek ve NASA’nın yeni yöneticisinin Musk’ın uzay şirketiyle derin bağları var.

Kulislerde bu durumun Blue Origin için büyük bir engel teşkil edebileceği konuşuluyor.