Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetinin çoğunu bağışlayacağını öne sürdü

124 milyar dolar değerinde mal varlığı olduğu tahmin edilen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, kalan yaşamı boyunca parasının çoğunu hayır kurumlarına bağışlayacağını öne sürdü.

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Bloomberg verilerine göre Bezos 124 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü insanı.

ABD’li iş insanı CNN International’a verdiği söyleşide kız arkadaşı Lauren Sanchez’le birlikte ‘parasını bağışlayabilmek için hazırlandığını’ öne sürdü.

Parasını ‘üst düzey fayda’yla bağışlamak istediğini söyleyen Bezos, “Gerçekten zor, bence etkisiz bağış yapmanın bir sürü yolu var” dedi.

Bezos, diğer milyarderler gibi servetinin büyük kısmını bağışlayacağını ilk kez açıkladı. 2020’de Bezos, ‘Bezos Earth Fund’ adlı bir girişimin parçası olarak iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışlama sözü vermişti.

Cumartesi, Bezos ve Sanchez, şarkıcı ve hayırsever Dolly Parton’a, Bezos Cesaret ve Medeniyet Ödülü adlı ödülün bir parçası olarak seçtiği hayır kurumlarına yönlendirmesi için 100 milyon dolarlık bir hibe verdiğini duyurmuştu.