‘Deprem sonrası otobüs biletlerine zam’ şikayetlerine inceleme

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı firmaların otobüs biletlerine zam yaptığı yönündeki şikayetler incelemeye alındı.

‘Otobüs biletlerine zam’ iddiaları inceleniyor. (AA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağı kaydedildi.

Açıklama şöyle: “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde bakanlığımıza gelen şikayetler titizlikle incelenmekte olup, bu tür vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyideler uygulanacaktır.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde de saat 13:24’te 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın saat 15:04’te açıkladığına göre can kaybı 1121’e yükseldi.