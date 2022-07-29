Depp şimdi de ‘ressam’ olarak gündemde: 780 resmi birkaç saat içinde satıldı

ABD’li oyuncu Johnny Depp (59), yaptığı resimlerden birkaç saat içinde 3 milyon sterlin (65,38 milyon lira) kazandı.

Fotoğraf: BBC

Depp, şiddete uğradığını ifade ettiği bir yazı kaleme alan eski eşi Amber Heard’e, iftiraya uğradığını gerekçe göstererek 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Heard de ona 100 milyon dolarlık karşı dava açmıştı. Mahkeme Depp’e 10 milyon dolar tazminat, artı 5 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar vermişti. Hakim, cezai tazminatı 350 bin dolara indirmişti. Jüri, Depp’in de suçlamalarına karşı verdiği mücadelede Heard’e ‘iftira attığına’ hükmetmişti. Bunun için Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

Johnny Depp, 1 Haziran’da açıklanan kararı beklemeden Britanya’ya gitmiş, gitarist Jeff Beck’in konserlerinde sahneye çıkıp ona gitar çalarak ve şarkı söyleyerek eşlik etmişti. İkili albüm hazırladıklarını açıklamıştı.

Sancılı dava süreci sonrasında müzikle sevenlerinin karşısına çıkan Depp, şimdi de ‘ressam yanıyla’ gündemde.

Ünlü oyuncunun 780 eserden oluşan ‘Arkadaşlar ve Kahramanlar’ serisinde, ona esin kaynağı olan isimlerin resimleri yer alıyor. Bunlar arasında oyuncular Al Pacino, Elizabeth Taylor ve Britanyalı rock grubu Rolling Stones’tan Keith Richards da var.

Britanya’daki Castle Fine Art’a ait 37 galeride satılan resimler dün Instagram’da satışı duyurulduktan sonra birkaç saat içinde tükendi. Galerilerin internet sitesi çöktü.

”Duygularımı ifade etmek için her zaman sanatı kullandım. Benim için önemli olan isimleri resmettim” diyen Depp’in tek resimleri 3 bin 950 sterline (86 bin 81 lira), dördü bir arada olanlar 14 bin 950 sterline (325 bin 800 lira) alıcı buldu.

Uzun süredir Depp’le resimleri sergilemek ve satmak için görüşme yapan Castle Fine Art’ta çalışan uzmanlar, resimlerin ‘pop art ve sokak sanatının kesişim noktasında’ olduğunu söyledi.