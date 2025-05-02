Deniz Zeyrek: Telef olan sadece Erdoğan'ın rakipleri değil, millet de oluyor

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Ben, Erdoğan’ın kullandığı telef olma ifadesini ölmek anlamında anlamadım. “Harcanmak, etkisiz hale getirilmek” gibi düşünmek daha doğru olur. Erdoğan’a göre İmamoğlu telef oldu. Daha önce de Selahattin Demirtaş ve Ümit Özdağ telef edilmişti! Bakalım, daha kim aday olacak ve cumhurbaşkanı adayı olup Erdoğan’a rakip oldu diye telef olacak?

Erdoğan bir nevi önüne çıkan bütün adayların telef olacağını ima ediyor ama unuttuğu bir şey var: Kendisi aday dahi olamıyor. 24 yıldır Erdoğan tarafından yönetilen bu ülkenin yeni bir Erdoğan iktidarını kaldıracak mecali olmayabilir.

Ekonomik kriz, düşük ücretler, yüksek enflasyon, adaletsiz ortam ve 3 Y (Yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluk) milleti vuruyor. Telef olan sadece Erdoğan’ın rakipleri değil, millet de oluyor. Milleti telef etmemek gerek.

Deniz Zeyrek’in yazısı