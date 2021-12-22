Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan AYM’ye ‘siyasi yasak hatırlatması’: Saraylara gerek yok

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yargıtay başsavcılığının hakkında siyasi yasak istemesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yolladığı yazıda “Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yoktur. Önemli olan nerede olduğunuz değil, yüreğinizin nerede ve kimler için attığıdır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

AYM, HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan ilk iddianameyi iade etse de ikinci iddianameyi oybirliğiyle 21 Haziran’da kabul etmişti. İddianamede yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenmişti. AYM Genel Kurulu’nun, iddianameyi kabul etmesi ve iddianame ile eklerinin partiye tebliğinden itibaren ön savunma için iki aylık süre başlamıştı. HDP Hukuk Komisyonu, savunma için dört ay ek süre talebinde bulunmuştu.


‘Dışarıdayken ne kadar siyasetçiysem…’

Demirtaş, AYM’ye yolladığı yazıda iddianameye karşı kapsamlı hukuki savunmayı avukatlarının mahkemeye sunacaklarını belirterek “Ben sadece, birkaç cümleyle düşüncelerimi arz etmek istiyorum” dedi.

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı şunları kaydetti: ‘Kürt-Zaza’, ‘Müslüman’, ‘başı kapalı’, ‘yoksul’ bir ‘kadın’ doğurdu beni. Anamın bütün kimlikleri bu coğrafyada sorun olarak görüldüğünden, ben de benzerlerim gibi doğuştan ve mecburen siyasetçiyim.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyaseti koltuk, makam, mevki ve parti üyeliğinden ibaret sanıyor olsa gerek ki, bana siyaseti yasaklayabileceğini iddia ediyor. Beş yıldan fazla süredir siyasi rehine olarak tutulduğum yüksek güvenlikli bir cezaevi hücresinde, beyaz bir plastik sandalyeden başka koltuğum da makamım da olmadı. Ancak yine de dışarıdayken ne kadar siyasetçiysem içeride de o kadar siyasetçi olduğumu rahatlıkla belirtebilirim.”

‘Halkımızın yüreği benimle birlikte atıyor’

‘Yüreğinin her daim yoksul, emekçi halkın mazlum yüreğiyle birlikte attığını’ ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: “Halkımızın yüreğinin de benimle birlikte attığını biliyorum. Bana siyaset yapma zeminini sağlayan en önemli etken de budur. Şayet mahkemeniz bana siyasi yasak getirirse kararın son cümlesi olarak şunu yazmanızı arz ve talep ediyorum: ‘Siyasi yasak getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz.’ Kararınızın Türkiye toplumu ve ortak geleceğimiz açısından katkı sağlayıcı nitelikte, tarih önünde ve halkın huzurunda gururla savunacağınız şekilde olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.”

HDP, kapatma davasında AYM’ye savunmasını sundu

AYM, HDP’nin savunma için ek süre talebini kabul etti

‘Kapatma’ davasının iddianamesi HDP’de: Savunma hazırlanıyor

Sancar: Kapatma davası muhalefet için samimiyet sınavı niteliğinde

HDP iddianamesi oybirliğiyle kabul edildi

HDP iddianamesinin kabulü istendi

Yargıtay başsavcısı, HDP iddianamesinin kabulünü bekliyor: Elimizden geleni yaptık

AYM, ‘HDP’yi kapatma davası’ için raportör görevlendirdi

Yargıtay başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı

HDP: AYM’nin reddi esastan

AYM, HDP iddianamesini iade etti

HDP iddianamesinin ‘usülden’ iadesi istendi

HDP kapatmaya karşı strateji belirledi

‘Siyaset yasağı’ istenen HDP’lilerin isimleri belli oldu

‘HDP’ye kapatma davası’ iddianamesi: ‘PKK/KCK’nın siyasi görünümlü uzantısıdır’

Kılıçdaroğlu: ‘Siyasi partilerin kapatılması’ süreci geride bırakılmalı

Davutoğlu: Milletvekillerinin haklarını ellerinden almak toplumsal barışı bozar

ABD’den ‘kapatma davası’ açıklaması

HDP: AKP, kapatma davasıyla MHP’ye bir kongre hediyesi vermiştir

HDP’ye kapatma davası açıldı

SON HABERLER

AKP’de faiz beklentisi: 2 puan düşürülebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları, faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. AKP kulislerinde, faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, zamanlama konusunda fikir ayrılıkları bulunuyor.

Kış gündönümü ve önümüzdeki üç aya bakış

Köprüleri kuralım, geçitleri açalım, hayatımızın sağlıklı sınırlarının liderliğine soyunalım, ihtiyaçlarımızın, yakın çevremizin, benliğimizin maneviyatına sığınıp beslenelim, besleyelim. Kışa böyle hoş geldin diyelim. Yaz nasılsa gelecek.