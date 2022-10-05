Demirtaş’ın avukatı: Davutoğlu bir davadan vazgeçti, diğerlerini teyit edemiyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki bir şikayetinden vazgeçti. Davutoğlu, dört ayrı davada Demirtaş’tan şikayetçi olmuştu.

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Davutoğlu, başbakanken ‘kamu görevlisi’ sıfatıyla Demirtaş hakkında ‘hakaret’ davası açmıştı. Demirtaş, yargılandığı davada Davutoğlu’na, “Yüreğiniz soğumadı mı bunlara rağmen? Tam olarak amacınız ne, ne kadar ceza almamı istiyorsunuz” diyerek çıkışmış; Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı da Davutoğlu’nun davadan çekildiğini söylemişti. Demirtaş’ın avukatları, Karcı’nın açıklamalarına, sosyal medyadan paylaştıkları dava dosyasının örneğiyle tepki göstermişti.

İstanbul 47’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün Davutoğlu’nun şikayetiyle Demirtaş’a açılan davanın 7’nci duruşması görüldü.

Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’yle bağlantı kurulmadığı için katılamadı. Demirtaş’ı, avukatı Fırat Epözdemir temsil etti.

Diken’e bilgi veren Epözdemir, Ahmet Davutoğlu’nun bugünkü davadaki şikayetini geri çektiğini aktardı. Epözdemir, UYAP’ta göremedikleri için Davutoğlu’nun diğer davalardan çekilip çekilmediğini teyit edemediklerini söyledi.

Demirtaş Savunma Grubu, 25 Eylül’de, Davutoğlu’nun Demirtaş’a açtığı dört farklı dava olduğunu duyurmuştu. Davalar şu şekilde:

*1- Küçükçekmece 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesin 2021/587 E. sayılı davası.

*2- Selahattin Demirtaş’ın, dönemin başbakanı sayın Ahmet Davutoğlu’na hakaret (Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) iddiasıyla yargılandığı Mersin 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/541 E. sayılı dava… Demirtaş, bu dosyadan 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Bahsi geçen dosya halihazırda istinaf aşamasında. Davutoğlu’nun bahsi geçen dosyadaki şikayeti de katılan sıfatı da halen devam ediyor.

*3- Demirtaş’ın, Davutoğlu’na hakaret (Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) iddiasıyla yargılandığı İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/218 E. sayılı dava.

*4- Demirtaş’ın, Cumhurbaşkanı’na ve dönemin başbakanı Davutoğlu’na hakaret (Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) iddiasıyla yargılandığı Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/96 E. sayılı davası… Demirtaş, bu davadan, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bahsi geçen dosya temyiz aşamasında olup, Davutoğlu’nun bahsi geçen dosyadaki şikayeti de katılan sıfatı da halen devam ediyor.