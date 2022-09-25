Demirtaş’ın avukatları, Davutoğlu’nun açtığı dört davayı sıraladı

Demirtaş Savunma Grubu avukatları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘şahsi davaları çektiği’ iddialarını paylaştıkları dava dilekçesiyle yalanladı. Davutoğlu’nun vekilinin açılan bu davayı takip ettiği de kaydedilen açıklamada; “Geri çekildiyse neden davalardan vazgeçildiğine ilişkin dilekçeler dava dosyalarına sunulmadı” diye de soruldu.

Fotoğraf: Diken/AA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanken ‘kamu görevlisi’ sıfatıyla HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ‘hakaret’ davası açmıştı. Demirtaş, yargılandığı davada Davutoğlu’na, “Yüreğiniz soğumadı mı bunlara rağmen? Tam olarak amacınız ne, ne kadar ceza almamı istiyorsunuz” diyerek çıkışmış; Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı da Davutoğlu’nun davadan çekildiğini iddia etmişti. Demirtaş’ın avukatları, Karcı’nın açıklamalarına, sosyal medyadan paylaştıkları dava dosyasının örneğiyle tepki göstermişti.

Demirtaş Savunma Grubu’ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Davutoğlu’nun açtığı davanın sürdüğü ve vekilinin de davaya farklı yerlerde duruşmaları olduğu gerekçesiyle mazeret bildirip katılmadığı kaydedildi.

Davutoğlu’nun şikayetçi olarak belirtilen dava dilekçesini de paylaşan grup, Gelecek Partisi genel başkanının şikayetinin devam ettiğine, açıklama ve talep bölümünde Demirtaş’ın cezalandırılmasını istediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, davanın devam ettiği ve Davutoğlu’nun avukatının bu davaları hala takip ettiği de kaydedilirken; “Tüm şahsi davalar geri çekilmişse neden davalardan vazgeçildiğine ilişkin dilekçeler dava dosyalarına sunulmamıştır?” sorusu soruldu.

Demirtaş Savunma Grubu, Davutoğlu’nun açtığı dört farklı davayı şöyle duyurdu:

*1- İlk gün de sosyal medya üzerinden paylaştığımız ve duyuru ekinde sunmuş olduğumuz, Sayın Davutoğlu’nun vekili tarafından Küçükçekmece 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesin 2021/587 E. sayılı dava dosyasına sunulan 09.09.2021 tarihli mazeret dilekçesi ‘Müşteki‘ yani ‘Şikayetçi‘ sıfatıyla yazılıp imzalanmış olup; bahsi geçen dilekçede müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş’ın cezalandırılması da talep edilmiştir. Yine, yapılan duruşmaya Sayın Davutoğlu’nun vekili tarafından, farklı yerlerde duruşmaları olduğu gerekçesiyle mazeret dilekçesi de gönderilmiştir.

*2- Müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş’ın, dönemin başbakanı sayın Ahmet Davutoğlu’na hakaret (Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) iddiasıyla yargılandığı Mersin 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/541 E. sayılı dosyası üzerinden Sayın Davutoğluşikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma isteğini Mahkemeye avukatı aracılığıyla sunmuş, Mahkeme tarafından da katılma isteği kabul edilmiştir. Bu dosya üzerinden müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş 11 ay 20 gün hapis cezası almıştır. Bahsi geçen dosya halihazırda istinaf aşamasındadır. Sayın Davutoğlu’nun bahsi geçen dosyadaki şikayeti de katılan sıfatı da halen devam etmektedir.

*3- Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş’ın, dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na hakaret (Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) iddiasıyla yargılandığı İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/218 E. sayılı dosyasının ihbarı / suç duyurusu dilekçesi bizatihi Sayın Davutoğlu’nun vekili tarafından savcılığa verilmiş, yargılama aşamasında da şikayetin devam ettiği belirtilerek, davaya katılma isteği Mahkemeye sunulmuştur. Mahkeme tarafından, sayın Davutoğlu’nun katılma isteği kabul edilmiştir. Sayın Davutoğlu’nun bahsi geçen şikayeti de katılan sıfatı da halen devam etmektedir.

*4- Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş’ın, Cumhurbaşkanı’na ve dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na hakaret (Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) iddiasıyla yargılandığı Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/96 E. sayılı dosyasında da Sayın Davutoğlu şikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma isteğini Mahkemeye avukatı aracılığıyla sunmuş, Mahkeme tarafından da katılma isteği kabul edilmiştir. Müvekkil, bu dosya üzerinden fikri içtima uygulanarak daha ağır cezayı gerektiren Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası almıştır. Bahsi geçen dosya temyiz aşamasında olup, Sayın Davutoğlu’nun bahsi geçen dosyadaki şikayeti de katılan sıfatı da halen devam etmektedir.

Kutuplaştırılan toplum psikolojisinin yeniden sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi amacıyla Sayın Davutoğlu’nun şahsi tüm davalarından vazgeçmiş olduğu iddiası karşısında şu soruları sormak isteriz:

*1- Tüm şahsi davalar geri çekilmiş ise Sayın Demirtaş’ın yargılandığı ve sayın Davutoğlu’nun da mağdur ve/veya şikayetçi/katılan olduğu davalar neden hala Sayın Davutoğlu vekili tarafından takip edilmekte, mazeret dilekçeleri gönderilmekte ve bazı mazeret dilekçelerinde şikayetin devam ettiği belirtilerek müvekkilimiz Sayın Demirtaş’ın cezalandırılması talep edilmektedir?

*2- Tüm şahsi davalar geri çekilmiş ise neden davalardan vazgeçildiğine ilişkin dilekçeler yukarıda belirttiğimiz dava dosyalarına sunulmamıştır?

Yukarıda yazılı olan bilgilerden de anlaşılacağı üzere; gerek müvekkilimiz Sayın Demirtaş, gerekse biz avukatları olarak kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğimiz iddiasını kabul etmiyoruz.

Asıl kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, “Kutuplaştırılan toplum psikolojisinin yeniden sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi amacıyla şahsi tüm davalardan daha önce vazgeçildi” iddiasını ortaya atıp, bu iddiayı müvekkilimiz Sayın Demirtaş açısından ispatlayamayanlardır.