Gelecek Partisi yalanladı, Demirtaş’ın avukatları dilekçeleri paylaştı

Gelecek Partisi, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na “Daha ne kadar cezalandırılmamı istiyorsunuz, içiniz soğumadı mı halen?” diyen eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a verdiği yanıtta, Davutoğlu’nın tüm şikayetlerinden vazgeçtiğini savundu. Ama Demirtaş’ın avukatları paylaştıkları dilekçelerle bunun doğru olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Demirtaş, Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında çok sayıda ceza aldığını hatırlatarak Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’na “Daha ne kadar cezalandırılmamı istiyorsunuz, içiniz soğumadı mı halen?” diye sitem etmişti.

Gelecek Partisi’nden konuya ilişkin paylaşılan açıklamada Davutoğlu’nun şahsi tüm davlarından vazgeçtiği ve Demirtaş’a davanın da resen açıldığını savunuldu.

Ama Demirtaş’ın avukatları Davutoğlu adına dilekçe veren avukatın belgesini paylaşarak, Gelecek Partisi’nin açıklamasının doğu olmadığını söyledi.

Müvekkilimiz Sn.Selahattin Demirtaş hakkında açılan ve A.Davutoğlu’nun müşteki olduğu davada şikayetten vazgeçme olmamış aksine şikayetçi olduklarına dair dosyaya mazeret dilekçesinin içerisinde beyan gönderilmiştir.Bu sebeple aşağıdaki metin gerçeğe aykırı beyanlar içermektedir. https://t.co/BIkhYqWniu — Ferdi Yamar (@frdi62) September 23, 2022