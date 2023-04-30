Demirtaş, saat verdi: Erdoğan neden bu kadar kindar, detaylarıyla açıklayacağım

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yarın akşama saat vererek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘kindar, öfkeli ve düşmanca davranma sebebi’ni açıklayacağını söyledi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş, Twitter’dan şunları yazdı: “Erdoğan bize karşı neden bu kadar kindar, öfkeli ve düşmanca davranıyor? Yarın saat 19.00’da burada detaylarıyla açıklayacağım, lütfen bekleyin.”

Erdoğan bize karşı neden bu kadar kindar, öfkeli ve düşmanca davranıyor?



Yarın saat 19.00’da burada detaylarıyla açıklayacağım, lütfen bekleyin. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 30, 2023

Erdoğan’ın yakın geçmişte kullandığı sert ifadeler hala akıllarda.

Erdoğan, deprem dönemindeki yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştirenleri hedef alarak hakaret yağdırmıştı: “Bazı namussuz kişiler kampanya yaparak, Hatay’da asker, jandarma, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar.”

Erdoğan yine bu dönemde eleştirilere tehditle karşılık vermişti: “Yalan haber, çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri takip ediyoruz.”

Muhalefete hakaret

Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri hakkında konuşurken de hakaretlerini eksik etmemiş, muhalefeti şöyle hedef almıştı: “14 Mayıs’ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar.”

Cumhurbaşkanı, 23 Kasım’da partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özel bir yer ayırıp ‘saydırdıkça saydırmıştı’. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için ‘gafil, namert, sefil kifayetsiz’ gibi ifadeler kullanmıştı.

Gezi hakaretleri

Erdoğan, 1 Haziran 2022’de Gezi eylemleri hakkında da yine saydırmıştı. Erdoğan daha önce yalanlanan ve ileri sürdüğü delilleri bir türlü açıklayamadığı ‘camide bir içtiler’ iddiasını yeniden diline dolayıp şunları söylemişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”