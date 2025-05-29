DEM Parti'ye göre infaz paketi: Dağ fare bile doğuramadı

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli infaz paketi için “Dağ fare bile doğuramadı” dedi.

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DEM Parti dün görüştüğü AKP heyetine infaz paketi ve hasta tutsaklara ilişkin düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması gerektiğini iletmişti.

Bugün Meclis’e sunulan söz konusu teklif 30 maddeden oluşuyor. Ağırlaştırılmış müebbet mahkumları kapsam dışı.

Ayrıntıları açıklayan AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye’ yolunda ‘çok ciddi’ çalışmalarının bulunduğunu ekleyerek, “Kanun hazırlıklarımızı devam ettireceğiz” demişti.

Halk TV‘de canlı yayına katılan Temelli, infaz paketi hakkında şöyle konuştu:

“Meşhur bir söz var ya; dağ fare doğurdu. Bu sefer, dağ fare bile doğuramadı. Bu yargı paketi toplumun beklentilerine ve diğer konudaki gelişmelere uygun bir şekilde karşımıza gelmedi. Anlatılan şeylerin hiçbiri şu anki acil olarak beklenen şeyleri karşılayacak nitelikte değil. Bu kadar üzerinde konuşulan bir paket sonuçta böyle geliyorsa karşınıza buna tek kelimeyle ‘Olmadı’ diyoruz.”