David Bowie’nin el yazısı şarkı sözleri tahmin edilenin beş katı fiyata satıldı

İngiliz şarkıcı David Bowie’nin ‘Starman’ adlı şarkısının el yazısıyla kaleme aldığı sözleri açık artırmada 203 bin 500 sterline (4 milyon 14 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: Omega Auctions

2016’da ölen Bowie’nin, 1972 yılında çıkardığı beşinci albümü ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’ta yer alan şarkının A4 kağıdına yazılan sözlerinin tahmin edilenin beş katına satıldığı açıklandı.

Açık artırmayı düzenleyen Omega Auctions, 40 bin sterlin değer biçilen şarkı sözlerinin Avustralya’daki ‘Museum of Old and New Art’ adlı müzenin yöneticilerinden Olivier Varenne tarafından bir koleksiyoner adına alındığını duyurdu.

Müzayede evinden Paul Fairweather, dünyanın dört bir yanından teklif aldıklarını, açık artırmanın düzenlendiği salonun dolu olduğunu, internet ve telefonla da katılanların sayısının yüksek olduğunu söyledi.

Bowie’nin 2004’te, Çekya’nın başkenti Prag’daki bir canlı performansından. Fotoğraf: Reuters

Dün satılan şarkı sözleri, 1980’lerden beri aynı koleksiyonerin elindeydi. Geçmişte Britanya’nın başkenti Londra’daki V&Albert Müzesi’nin David Bowie koleksiyonu kapsamında sergilenmişti.