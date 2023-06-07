Davalardan sonra çakılan kripto paralar ‘toparladı’

ABD’nin en büyük kripto para borsaları Binance ve Coinbase’e dava açmasından sonra düşen kripto para birimleri kayıpları telafi etti.

Fotoğraf: Reuters

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’e ve kurucusu Changpeng Zhao’ya federal menkul kıymetler yasalarını ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmasından sonra Bitcoin yüzde 5, Ether de yüzde 3,5 değer kaybetmişti.

Dün de SEC, Coinbase’e dava açtı. Kripto paralar da dün, inişli-çıkışlı seyrine devam etti.

Bugünse kripto para birimleri kayıpları telafi ederek yükseldi.

Bitcoin, Binance’e dava açılmadan önce 26 bin 800 dolar seviyesindeyken 25 bin 440 dolara kadar düşmüştü. Dünü 27 bin 300 dolar seviyesinden kapatan Bitcoin şu an 26 bin 900 dolar seviyesinde seyrediyor.

Ether de 1860 dolar seviyesinden 1800 dolar seviyesine düşmüştü. Dünü 1900 dolara yakın kapatan Ether şu an bin 880 dolar seviyesinde.

Bitcoin, en yüksek seviyesini Kasım 2021’de 64 bin 400 dolarla görmüştü. Ether de aynı tarihlerde 4640 dolar seviyesini görmüştü.