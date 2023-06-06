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Yaramazlara biraz batar!

ABD kripto borsalarına resmen savaş açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC),kripto para borsası Binance’den sonra Coinbase’e de dava açtı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Binance’e ve kurucusu Changpeng Zhao’ya federal menkul kıymetler yasalarını ihlal edildiği gerekçesiyle dava açan SEC, şimdi de ülkede işlem hacmi en büyük kripto para borsası Coinbase’e de dava açtı.


CNN’in aktardığına göre, davanın nedeni Coinbase’in SEC’e ulusal menkul kıymetler borsası veya takas kurumu olarak kaydolmaması.

Binance’a dava açılmasından sonra kripto para birimleri çakılmıştı. Bitcoin yaklaşık yüzde 5, ether yüzde 3,5 değer kaybetmişti.

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