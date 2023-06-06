ABD’de Binance ve kurucusu Zhao’ya dava

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e ve kurucusu Changpeng Zhao’ya federal menkul kıymetler yasalarını ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.

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SEC, ABD federal mahkemesinde açılan bir davada, Binance’in diğer ihlallerin yanı sıra ticaret kontrollerini yanlış beyan ettiğini ve kayıtsız menkul kıymet satarak yatırımcı koruma kurallarını çiğnediğini iddia etti.

Zhao ve Binance’in, Binance.US platformunun operasyonlarını perde arkasından gizlice kontrol ettiği savunulan açıklamada, SEC’in ayrıca, Binance’in milyarlarca doları müşteri fonlarıyla karıştırdığı ve bunları gizlice Binance’in kurucusu Zhao tarafından kontrol edilen Merit Peak Limited adlı ayrı şirkete gönderdiği ileri sürüldü.

SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, “On üç suçlama aracılığıyla, Zhao ve Binance kuruluşlarının çıkar çatışması, açıklama yapmama ve yasayı hesaplı bir şekilde ihlal ettiğini iddia ediyoruz. Halk, zor kazandığı varlıklarını bu platformlara veya yasa dışı platformlara yatırmaktan kaçınmalıdır” dedi.

Binance, şirket olarak konu hakkında yorum yapmazken, Binance kurucusu ve CEO’su Zhao Twitter’dan yaptığı açıklamada, ekibinin söz konusu şikâyeti inceleyeceğini söyledi.