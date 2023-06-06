Binance’a dava açılınca kripto paralar çakıldı

ABD’de en büyük kripto para borsası Binance’a dava açılması, kripto para birimlerinin hızlı bir şekilde değer kaybetmesine neden oldu.

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e ve kurucusu Changpeng Zhao’ya federal menkul kıymetler yasalarını ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.

Bu gelişme üzerine kripto paralar çakıldı.

Bitcoin, dava haberiyle beraber yüzde 5’e yakın değer kaybetti. Şu an biraz yükselse de kayıp yüzde 4’e yakın. Bitcoin 25 bin 785 dolar seviyesinde ilerliyor.

Ether de yüzde 3,5 değer kaybetti. Şu anki değer kaybıysa yüzde 2,7. Ether, 1800 dolar seviyesinde seyrediyor.