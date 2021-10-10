Daniel Craig’den, kızları intihar eden üç babanın başlattıkları yürüyüşe 10 bin sterlin bağış

Britanyalı oyuncu Daniel Craig, intiharlara engel olmak için çalışan bir derneğe bağış toplamak amacıyla 480 kilometrelik bir yürüyüşe çıkan, kızları intihar eden üç babaya 10 bin sterlin (122 bin 204 lira) vererek destek oldu.

Eylül sonunda vizyona giren ‘No Time to Die’ (Ölmek İçin Zaman Yok) adlı filmde beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandıran Craig’in destek olduğu üç isim, bundan duydukları memnuniyeti, “Bu muhteşem bir başlangıç” diyerek ifade etti.

Andy Airey, Mike Palmer ve Tim Owen, ‘Üç baba yürüyor’ adıyla başlattıkları, gençlerin intiharlarına engel olmak amacıyla çalışmalar yürüten Papyrus adlı derneğe bağış toplayacakları yürüyüşte Cumbria, Greater Manchester ve Norfolk’tan geçecek.

Günde 32 kilometre kat etmeyi planlayan babalardan, 29 yaşındaki kızı 2018’de intihar eden Airey, “Böyle büyük bir oyuncunun destek vermesi ve yaptığımız şeyi duyurmamızı sağlaması mükemmel. Üçümüzün de sonu trajediyle biten birer öyküsü var. İntihar nedeniyle kızınızı kaybetmek insanı mahveden bir şey” dedi.

Kızı Beth geçen yıl intihar eden Palmer, “Üçümüzün yaşadığı üç bölgeyi, evlerimizi birleştirip kızlarımızın birbirinden çok farklı öykülerini anlatarak gençlerin akıl sağlığına dikkat çekebileceğimizi umuyorum” dedi.

19 yaşınaki kızı Emily’yi geçen yıl kaybeden Owen ise, “Bizlerle konuşsaydı belki kararı değişirdi ve tabii hepimizin hayatı da. Onu kaybettiğim gün hayatımın en karanlık günü” ifadelerini kullandı.