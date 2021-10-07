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Yaramazlara biraz batar!

Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda artık Daniel Craig’in de bir yıldızı var

James Bond serisinin yeni filmi ‘No Time to Die’da (Ölmek İçin Zaman Yok) beşinci ve son kez ‘OO7’ kod adlı ajan karakterini canladıran Britanyalı oyuncu Daniel Craig (53) ABD’deki Hollywood Şöhretler Kaldırımı’na adını yazdırdı.

Fotoğraf: BBC

Craig’inki kaldırımdaki 2 bin 704’üncü yıldız oldu. Kod adına ithafen 7007 Hollywood Bulvarı’na yıldız konulan Craig, “Hollywood’da üzerinizden yürünmesinin bir onur olacağını söyleyeceğimi hiç düşünmezdim” dedi.


Los Angeles kentindeki törene Craig’in yanısıra Bond’un yapımıcları Michael G Wilson ve Barbara Broccoli ve ABD’li rol arkadaşı Rami Malek katıldı.

Malek, törende, Craig’in mükemmel bir oyuncu, kendisini işine adayan bir isim olduğunu söyledi. Övgü dolu sözlere teşekkür eden Craig, “Mutluluk ölçülebilseydi.. bu kadar efsaneyle bu kaldırımdan adımın yer almasından dolayı çok, çok, çok mutlu bir adamım. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yıldızı konulacak isimler Hollywood Ticaret Odası tarafından belirleniyor.

Geçmişte Britanyalı yazar Ian Fleming tarafından yaratılan ajan karakteri James Bond’u karakterini canlandıran Pierce Brosnan, David Niven ve Barry Nelson’ın da yıldızı var. Yedi kez karakteri canlandıran, geçen yıl hayatını kaybeden İskoç Sean Connery’nin ise yıldızı yok.

Yeni filmin dünya prömiyeri, üç kez ertelendikten sonra 28 Eylül’de Britanya’nın başkenti Londra’da yapılmıştı.

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