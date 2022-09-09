Damızlık Kızın Öyküsü ‘altıncı sezon’la veda edecek

Kanadalı yazar Margaret Atwood’un, 1985 yılında yazdığı distopya romanından aynı adla televizyona uyarlanan ‘Damızlık Kızın Öyküsü’nün (The Handmaid’s Tale), altıncı sezonunun çekileceği duyuruldu.

Online platform Hulu’da yayınlanan Emmy ödüllü drama dizisinin beşinci sezonunun 14 Eylül’de başlamasına günler kala resmi twitter hesabından yapılan açıklamada “bu sırrı daha fazla saklayamayacağız” notuyla altıncı sezonun çekileceği ancak bunun son olacağı yazıldı.

We can't keep this a secret any longer. #TheHandmaidsTale will return for a 6th and final season on @hulu. ✊ pic.twitter.com/baVbYjgSdz — The Handmaid's Tale (@HandmaidsOnHulu) September 8, 2022

Elizabeth Moss’un başrolünde yer aldığı The Handmaid’s Tale’in son sezonunda olayların yıllar sonrasında yaşananlar anlatılacak.

Kadrodaki diğer oyuncular Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel ve Sam Jaeger bulunuyor.

Yine Margaret Atwood taraından kaleme alınan ve yazara 2019’da Man Booker Ödülü’nü kazandıran The ‘The Testaments”ın dizi hazırlıklarıysa devam ediyor.