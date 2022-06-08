Yanmaz ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ 130 bin dolara satıldı

Kanadalı yazar Margaret Atwood’un ünlü romanı ‘The Handmaid’s Tale’ın (Damızlık Kızın Öyküsü) ateşe dayanıklı edisyonunu açık artırmada 130 bin dolar alıcı buldu.

Binlerce kitabın yasaklandığı ve hatta bazılarının yakıldığı gerçeğine dikkat çekmek için yapılan bu çalışmada yıllarca sansürden nasibini almış ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ seçildi .

348 sayfalık kitap özel işlem görmüş alüminyum cinefoil materyalinden yapıldı. Kullanılan mürekkep de 1200 dereceye kadar bozulmaya dayanıklı.

Atwood, Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmanın tanıtımı için kitabı pürmüzle yakmayı denemiş ve yanmadığını göstermişti.

Satıştan elde edilen geliri, yayıncısı Penguin Random House ifade özgürlüğü savunucusu PEN Amerika’ya bağışlayacak.