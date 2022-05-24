Bu kitabı yakamazsınız: Sansüre karşı ateşe dayanıklı kitap basıldı

Penguin Yayınevi, Kanadalı yazar Margaret Atwood’un ünlü romanı ‘The Handmaid’s Tale’ın (Damızlık Kızın Öyküsü) ateşe dayanıklı edisyonunu bastı. Açık artırmaya çıkan kitapla sansür konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Sotheby’s Müzayedeevi’nin sitesindeki açık artırmada, roman için biçilen başlangıç fiyatı 35 bin dolar (565 bin lira). 7 Haziran’da bitecek açık artırmanın sonunda kitabın 50 ila 100 bin dolara satılması bekleniyor.

Panguin Yayınevi bu satıştan elde edeceği geliri, ABD’de artan sansüre karşı tavır alan PEN Kulübü’ne bağışlayacak.

Yanmayan kitap nasıl yapıldı

Kitabı ateşe dayanıklı hale getirmek için The Gas Company’yle işbirliğine gidildi.

Kitap, film üretiminde kullanılan ve 660 derece sıcaklığa dayanan siyah-beyaz kaplamalı alüminyum cinefoil üzerine basıldı. Nikel telle elle dikildi. Baş ve kuyruk bantları için havacılık sektöründe kullanılan paslanmaz çelik tercih edildi. Kullanılan mürekkep de 1200 derecede bozulmayan cinsten seçildi.

Bütün materyallerin ateşe karşı denendiği kitabı yakmayı bir de Atwood denedi. Atwood’un yakmaya çalışırkenki videosu da yayınlandı.