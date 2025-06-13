Damadını öldürüp İran'a kaçan adam Türkiye'ye getirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde damadını öldürüp, dünürünü yaraladıktan sonra İran’a kaçan A.H.T. Türkiye’ye getirildi.
Valiliğin açıklamasına göre 30 Mayıs 2023’de Tatvan’da ‘ateşli silahla kasten öldürme ve kasten yaralama’ olayının firari şüphelisi A.H.T’nin damadı E.A’yı öldürdüğü, damadının babası N.A.’yı da yaraladıktan sonra İran’a kaçtığı tespit edildi.
Tatvan başsavcılığının girişimiyle şüphelinin bilgileri İran makamlarına iletildi.
Interpol ve Asayiş Daire Başkanlığı’nın aracılığıyla 17 Mart 2024’te İran’ın Urumiye kentinde yakalanan A.H.T. tutuklandı.
Sınır dışı edilen zanlı, Hakkari’deki Esendere sınır kapısından teslim alındı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.