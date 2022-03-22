Daday belediye başkanına saldıran zanlı tutuklandı

Kastamonu’da Daday ilçesinin belediye başkanı Hasan Fehmi Taş’a silahla saldıran zanlı tutuklandı.
Gözaltına alınan 32 yaşındaki E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi.
Zanlı E.D., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İş talebi için dün Taş’ın makam odasına girmek isteyen E.D. tabancayla ateş etmiş, kurşunların dördü sekreterliğe, ikisi ise makam odasına isabet etmişti.
Yaralanan olmamış, belediye personelince etkisiz hale getirilen E.D., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.