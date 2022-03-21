Kastamonu’da Daday belediye başkanına silahlı saldırı

Kastamonu’da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’a silahla saldıran kişi gözaltına alındı.
AA’nın aktardığına göre daha önce belediyede geçici işçi olarak çalışan ve süresi dolduktan sonra işten çıkartılan E.D. (32), silahla belediye binasına girdi.
İş talebi için Belediye Başkanı Taş’ın makam odasına girmek isteyen E.D.’yi sekreteri ve şoförü durdurmaya çalıştı. O sırada silahını çıkartan E.D., ateş etmeye başladı.
E.D’nin silahından çıkan kurşunların dördü sekreterliğe, ikisi ise makam odasına isabet etti.
Olayda yaralanan olmazken E.D, Taş’ın sekreteri ve şoförü tarafından etkisiz hale getirildi.
Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Taş, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.