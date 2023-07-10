Cumhuriyet’in eski çalışanları vakıf yönetiminin istifasını istedi

Cumhuriyet’in 52 eski çalışanı, gazete vakıf yönetiminin istifasını istedi.

52 ismin imzaladığı metinde şöyle dendi: “Türkiye basın dünyasında ekol haline gelmiş bir gazetenin ve medya mülkiyetine sahip olan vakfın adı, son dönemde, kişisel iktidar ve ihtiraslar peşinde koşanlar yüzünden, Cumhuriyet Gazetesi’ni yerle bir eden çeşitli usulsüzlüklere, kısır çekişmelere konu oluyor.”

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet gazetesinde vakıf yöneticisi avukat Turan Karakaş, eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında çikolata kutusunda kayıt dışı para aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu haberden sonra gazetenin genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, Coşkun, Kansu ve Yıldız’ı eleştiren bir yazı yazmış ama yazı sansürlenmiş, Mollaveisoğlu da görevden alınmıştı.

Gelişmelerin ardından vakıf yöneticileri Turan Karakaş, Barış Doster ve Birol Başaran, Coşkun, Yıldız ve Kansu’yı istifaya davet etmişti. Medya etiğine dair yazısı sansürlenen Doster’in yazılarına son verilmişti.

Cumhuriyet’in sitesinin yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi, ‘çikolata kutusu’ iddiasının ‘kesinlikle doğru’ olduğunu söyleyerek istifa etmişti.

Parayı aldığı öne sürülen isimlerden Arif Kızılyalın da ‘kendini yayın danışmanlığı görevinden aldırdığını’ duyurmuştu.

Gazetenin yazarlarından Ahmet Yavuz’a konuşan Coşkun ‘parayı kabul ettiği için üzgün olduğunu’, ancak daha sonra da iade ettiğini söylemişti.

Cumhuriyet’in eski çalışanlarının yayımladığı metin şöyle:

“Biz aşağıda imzaları bulunan, son 40 yıl içinde Cumhuriyet Gazetesi’nde görev almış münhasıran muhabir, editör, yazar, teknik, idari personel ve yönetici kimliğimizle, Vakfın ve gazetenin halen içine düştüğü acıklı durumu kaygıyla izliyoruz.

1924 yılından bu yana yayınlanan, sevabıyla günahıyla, Türkiye basın dünyasında ekol haline gelmiş bir gazetenin ve medya mülkiyetine sahip olan vakfın adı, son dönemde, kişisel iktidar ve ihtiraslar peşinde koşanlar yüzünden, Cumhuriyet Gazetesi’ni yerle bir eden çeşitli usulsüzlüklere, kısır çekişmelere konu oluyor.

Mevcut yönetim bugüne kadar ya susarak ya da inandırıcılığı olmayan açıklamalar yaparak yarattıkları sorunları ve krizi çözemeyeceğini gösterdi. Oysaki her itham ve iddia hakkında, şeffaf davranarak açıklama yapılması, okuyucuların aydınlatılması, sorumluların kimler olduğunun sergilenmesi gerekirdi. Bu yapılmadı, yapılmak istenmedi.

Sadece eski gazetemize, daha çok mesleğimize olan vefa borcumuz nedeniyle, Cumhuriyet’in yayın yaşamına devam edebilmesi için, mevcut Vakıf yönetiminin istifasının etkili ve geçerli yöntem olduğuna inanıyoruz.

Sicili tartışmasız, farklı kesimler tarafından saygı gören, ciddi, gerçekten bağımsız ve özgür gazetecilik yapılmasını sağlayabilecek yeni bir yönetim şarttır.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yönetim değişikliğinin sadece bu amaçla desteklenmesi gerektiğine olan inancımızı gazetenin okuyucuları ile paylaşıyoruz.

Ulaşamadığımız meslektaşlarımızın, yukarıdaki metni onaylıyorsa, [email protected] adresine bir mail atmaları yeterli olacak.”

İmzacılar

Serdar Akinan

Zafer Aknar

Yazgülü Aldoğan

Fatih Altaylı

Enis Bakışkan

Celal Başlangıç

Yavuz Baydar

Hakan Bayhan

Edibe Buğra

Adalet Can

Cumhur Canbazoğlu

Tunca Cinkaya

Şenay Çalışkan

Şinasi Danışoğlu

Yalçın Doğan

Ragıp Duran

Ali Edeoğlu

Hasan Ercan

Gülbin Erduran

Uygar Eremektar

Tuğrul Eryılmaz

Sinan Gökçen

Tayfun Gönüllü

Turhan Günay

Metin Hakyeri

Reha Işıtman

Fikret İlkiz

Deniz İncediken

Alper İzbul

Nilay Karaelmas

Mehmet Karakaya

Bülent Karaköse

Nuri Malkaçoğlu

Bülent Mumay

Cengiz Mumay

Günseli Özaltay

Asena Özkan

Tahir Özyurtsever

Mustafa Sağlamer

İrem Sağlamer

Güner Sungurtekin

Nilgün Uysal

Nazan Tacer

İbrahim Ruhi Tamer

Kadriye Tamgör

Metin Tükenmez

Yunus Türkay

Aliye Uçar

Taner Varlı

Ayşe Yıldırım

Erçin Yiğit

Dilek Zaptçıoğlu