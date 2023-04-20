Cumhurbaşkanı adaylarının TRT konuşmaları 7 Mayıs’ta başlıyor

Cumhurbaşkanı adayları 7 Mayıs ile 13 Mayıs arasında saat 18:00’den itibaren TRT’de ‘konuşma ve görüntülü propaganda hakkı’nı kullanacak.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve Muharrem İnce, konuşma isteklerini en geç 26 Nisan’a kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bildirecek. Konuşma sırası için 27 Nisan’da YSK’da kura çekilecek.

Seçimin ikinci tura kalması halindeyse iki aday 24 Mayıs-27 Mayıs arasında tekrar konuşacak. Kurası da 22 Mayıs’ta çekilecek.

Konuşmaların gün ve saati TRT‘de haberlerden önce duyurulacak.

Konuşma süresi 20 dakikayla sınırlı. Adayların konuşmaları sırasında takım elbise ve kravat takma zorunluluğu bulunuyor.

AKP’nin TBMM’de en fazla üyesi olduğu için 20 dakikalık ilave propaganda hakkı, CHP’ninse TBMM’de en fazla üyeye sahip ikinci parti olduğu için 10 dakikalık propaganda hakkı var.