‘Çorba yasa’ ile OHAL düzenlemeleri bir yıl daha uzatıldı

OHAL düzenlemelerinin süresinin uzatılmasını öngören yasa teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre OHAL kapsamında çıkarılan kararnamelere getirilen düzenlemelerin süresi bir yıl uzatılacak. Muhalefetin ve halkın karşı çıktığı torba yasada birbirinden alakasız birçok konu vardı. Muhalefet bu nedenle bu yasayı ‘çorba yasa’ olarak adlandırdı.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 327 milletvekili katıldığı oylamada 266 kabul 61 red oyu çıktı.

Muhalefetin itirazlarıyla bir yıla indirildi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kararnamelerle getirilen bazı düzenlemelerin süresi bir yıl uzatılacak. Söz konusu yasa teklifinin komisyondan geçen halinde bu süre üç yıl olarak öngörülüyordu. Ancak muhalefetin itirazlarından sonra bu süre bir yıla indirildi.

Yasanın ilgili maddesi şöyle: “Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl uzatılacak.”