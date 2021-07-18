Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Çorba yasa’ ile OHAL düzenlemeleri bir yıl daha uzatıldı

OHAL düzenlemelerinin süresinin uzatılmasını öngören yasa teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre OHAL kapsamında çıkarılan kararnamelere getirilen düzenlemelerin süresi bir yıl uzatılacak. Muhalefetin ve halkın karşı çıktığı torba yasada birbirinden alakasız birçok konu vardı. Muhalefet bu nedenle bu yasayı ‘çorba yasa’ olarak adlandırdı.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 327 milletvekili katıldığı oylamada 266 kabul 61 red oyu çıktı.


Muhalefetin itirazlarıyla bir yıla indirildi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kararnamelerle getirilen bazı düzenlemelerin süresi bir yıl uzatılacak. Söz konusu yasa teklifinin komisyondan geçen halinde bu süre üç yıl olarak öngörülüyordu. Ancak muhalefetin itirazlarından sonra bu süre bir yıla indirildi.

Yasanın ilgili maddesi şöyle: “Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl uzatılacak.”

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi Meclis’ten geçti

OHAL uygulamalarını uzatan teklif komisyondan geçti

AKP’den yeni teklife ‘OHAL’ revizyonu

SON HABERLER

Yabancılar Türkiye’de artık çok daha rahat ev alıyor

Türkiye’de son beş yılda dolar kuru 3,5 TL’den 8,5 TL’ye çıkarak tarihi zirvelere ulaştı. Avro kuru da aynı dönemde 4 TL seviyelerinden bugün 10 TL’nin üzerine geldi. Cebinde dövizle Türkiye’ye gelenler ise geçmişte alacakları bir evin parasına bugün ekstra bir daire daha alabilme lüksüne sahip.

DSİ dayanılmaz bir hafiflik ve laçkalıkla dereleri boğuyor

DSİ bilime dayanmayan, tahripkar uygulamalarıyla meydanı boş bulmuş, gemi azıya almış büyük bir laçkalık, denetimsizlik içinde koşturup duruyor.
Buna bir dur denmeli artık. Bilim dünyası, akademi gür bir ses çıkarmalı, DSİ’ye yaptıklarının doğru olmadığını söylemeli. Harikalar diyarı vadilerini, derelerini korumak için DSİ’ye dava açmaya hazırlanan Arhavi’ye destek vermeli. Bu destek, tüm Türkiye’nin derelerini kurtarmak, DSİ’yi ıslah etmek için de gerekli bir adım.

İsrail de Delta’nın pençesinde: BioNTech aşısı ‘umulandan zayıf’

Aşılamada en önde giden ve bu nedenle normalleşme adımını ilk atan ülkeler arasında olan İsrail de Delta varyantının pençesinde. Vaka sayıları yeniden zirveye oturdu. Yeni bir kapanma henüz gündem de olmasa da gevşetilen bazı önlemler yeniden masada. Aşılamaya rağmen vaka sayılarında yaşanan rekor artışı ülkenin yeni Başbakanı Naftali Bennett şöyle açıkladı: “Pfizer aşısının Delta varyantına karşı etkinliği, sağlık yetkililerinin umduğundan daha zayıf. Tam olarak ne derece yardımcı olduğunu bilmiyoruz, ancak Delta varyantına karşı sağlık yetkililerinin beklediğinden çok daha az”