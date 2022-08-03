Çöp evde bulunan çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığı iyiye gidiyor: 2 kilo 100 gram aldı, neşesi yerinde

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 24 Temmuz’da Bursa’da çöp evde bulunduktan sonra tedaviye alınan 9 yaşındaki C.M.A’nın sağlık durumunun iyi, neşesinin yerinde olduğunu açıkladı.

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AA’da yer alan habere göre; C.M.A.’yı ilk kez bu kadar iyi gördüğünü aktaran Özkan, şunları dedi: “Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde. Türkiye’nin her yerinden hediyeler, çikolatalar, oyuncaklar geliyor. Onların da tadına bakıyor.”

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise C.M.A’nın taburcu olması için biraz daha kilo alması gerektiğini belirterek, her gün biraz daha fazla kalorili yemeklerle çocuğu beslediklerini aktardı.

Ne olmuştu?

Bursa’daki dairesini Kamuran Pınar A.’ya (44) kiraya veren Aydın S., kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin tahliye kararı vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti. Kilidi tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A.’nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöp dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan dokuz yaşındaki C.M.A’yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A.’nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Antalya’da yaşayan anneye teslim edilen C.M.A. ile Kamuran Pınar A.’nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüklerince korumaya alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülmüştü.