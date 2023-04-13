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Yaramazlara biraz batar!

Colin Farrell’lı ‘The Penguin’den ilk fragman

Çizgi roman süper kahramanı Batman’in kötü karakteri Penguen’i konu alan The Penguin dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Fotoğraf: HBO

Bu yılın başında gösterime giren Matt Reeves’in yönettiği Batman filminde, hikayenin ‘Penguen’ lakaplı kötü adamı Oswald Cobblepot’u Colin Farrell canlandırmıştı.


Ünlü oyuncu kötü adamlığa ‘The Penguin’ adlı dizide devam edecek.

ABD merkezli televizyon ağı HBO’nun Max platformunda yayınlanacak dizi, Mayıs 2024’te başlayacak. Dizinin Türkiye’de hangi platformda yayınlanacağı henüz belli değil.

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