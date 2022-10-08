Aranan yönetmen bulundu: ‘Penguen’i Craig Zobel çekecek

Batman’in kötü karakteri Penguen’i merkezine alan HBO dizinin ilk iki bölümünü ‘The Mare of Easttown’un yönetmeni Craig Zobel yönetecek.

Craig Zobel (solda), plastik makyajıyla ‘Penguen’ Colin Farrell (sağda)

The Hollywood Reporter, Batman’in ‘spinoff’u ‘Penguin‘ dizisinin, ilk iki bölümünü Craig Zobel’in yöneteceğini yazdı.

HBO’yla genel bir anlaşması olan Zobel bu anlaşma çerçevesinde, başrolünü Kate Winslet’ın oynadığı The Mare of Easttown’u yönetmiş ve başarılı bulunmuştu.

Bu yılın başında gösterime giren Matt Reeves’in yönettiği Batman filminde, hikayenin ‘Penguen’ lakaplı kötü adamı Oswald Cobblepot’u Colin Farrell canlandırmıştı.

Ünlü oyuncu kötülüklerini, kendi adın taşıyan dizide yapmaya devam edecek.