Batman’deki ‘Penguen’ karakteri dizi oluyor: Colin Farrell canlandıracak

İrlandalı aktör Colin Farrell, önümüzdeki sene vizyona girecek olan yeni Batman filminde canlandırdığı ‘Penguen’ karakterine HBO Max’ın ‘spin-off’ dizisinde de hayat verecek.

Farrell’ın kötü karakteri canlandırdığı film 4 Mart 2022’de vizyona girecek. Batman rolündeyse Robert Pattinson yer alacak.

Ancak hikaye sadece filmle sınırlı kalmayacak.

HBO Max’teki dizi Penguen’in yeraltı suç dünyasındaki yükselişini anlatılacak. Senaryonun Lauren LeFranc tarafından yazılacağı dizide Farrell aynı zamanda yapımcılık görevini de üstlenecek.

Fotoğraf: WB

Yeni seri, Batman’in tek HBO Max ‘spin-off’u değil. Şirket daha önce Batman serisinin geçtiği Gotham şehri polis departmanına odaklanan başka bir dizinin duyurusunu da yapmıştı. Bu seri Batman ana karakterinin şehirdeki ilk senesiyle birlikte polislerin yeraltı dünyasıyla işbirliğine odaklanacak.