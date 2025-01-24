Çok şikayet varmış: Vodafone ev internetinde DSL satışını durduruyor

Vodafone, 1 Nisan’dan itibaren ev internetinde bakır altyapı (DSL) satışını durduracağını duyurdu.

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Şirket sadece fiber altyapısı bulunan yerlerde hizmet verecek. Bakır toptan altyapı hizmeti bulunan yerlerde ise 1 Nisan’dan itibaren yeni müşteri alımı yapılmayacak.

Halihazırda bu altyapı üzerinden hizmet alan ‘Vodafone Ev İnterneti’ müşterileriyse karardan etkilenmeyecek.

Şirketin kararı toptan kiralama yoluyla hizmet verilen mevcut DSL altyapıdan kaynaklı müşteri şikayetlerine dayandırıldı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, bakır altyapının eski bir teknoloji olduğunu, kendilerine ait olmayan bakır altyapıdan kaynaklı müşteri şikayetlerinin sayıca çok fazla olduğunu belirtti.

Aksoy şunları söyledi:

“Müşteri bu üründen memnun değil, çünkü altyapıda sürekli kesinti yaşanıyor.

Fiberin olmadığı bölgelerde kiralama yaptığımız bakır altyapıyla, istediğimiz ve müşterilerimizi mutlu edecek standartlarda hizmet sunmakta zorlanıyoruz.

Bu olumsuz deneyimin nedenlerinden biri, arıza oranı. Bakır altyapıda müşterilerimizin yaşadığı arıza oranı, fibere göre iki kat fazla. Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 5’i, her ay bir arıza kaydı oluşturuyor.”

Aksoy, ülke kaynaklarının verimli kullanılması için ortak yatırıma imkan sağlayacak bir ortak altyapı şirketi kurulmasının, Türkiye’de yatırımların hızlanmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.