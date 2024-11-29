Uraloğlu: İnternet hızında istediğimiz yerde değiliz, sorumlu Türk Telekom

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye’deki ortalama internet hızında istediğimiz yerde değiliz, birinci derecede sorumlu Türk Telekom” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. Fotoğraf: AA

Ulaştırma bakanı ortalama internet hızında Türkiye’nin daha iyi yerde olması gerektiğini ve birinci derece sorumlunun Türk Telekom olduğunu söyledi.

Uraloğlu Habertürk’te katıldığı programda şöyle konuştu:

“Son kullanıcının Türkiye’deki ortalama hızına baktığınız zaman istediğimiz yerde değiliz. Çok net. Daha iyi yerde olmamız lazım. Telefona geçtiğimizde orada 5G’yi konuşmamız lazım. Ama sabit internet hızı noktasında, 600 bin kilometre fiberi milyonlara yaklaştırmamız lazım. 700-800 bin kilometreye çıktığımızda da birçok problemimizi çözmüş olacağız.”

Uraloğlu, “Neden yaptırmıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi.

“Bu konuda birincil derecede sorumlu ve yetkili olan Türk Telekom. Türk Telekom’un 2026’da imtiyaz hakkı yenilenmesi gerekiyor. Şu anda altyapıdan sorumlu olan, bu fiberleri döşemesi gereken Türk Telekom’dur.”