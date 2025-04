Japonya'daki depremzedelere ücretsiz paket veren Turkcell'e 6 Şubat tepkisi

6 Şubat depremlerinde iki kızını ve eşini kaybeden Mümtaz Gövce, Turkcell’in Japonya’daki depremzedelere ücretsiz konuşma, mesaj ve internet paketi vermesine tepki gösterdi: “Eğer altyapınız çalışıyor olsaydı kızımın bana Whatsapp’tan gönderdiği 20 adet yardım çağrısı ses kaydı ulaşırdı.”

Fotoğraf: AA

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 11 ilde yıkım olmuştu. En çok etkilenen ilse Hatay’dı.

Enkaz altında kalan vatandaşlar, internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları üzerinden konumlarını belirterek yardım istemişti. Ancak alt yapı yetersizliği nedeniyle internet kesintisi çok olmuştu. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un oluşturduğu Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, depremler nedeniyle 10 ilde yer alan 8 bin 900 baz istasyonundan 2 bin 451 adedinin aldıkları ciddi hasar nedeniyle devre dışı kaldığını açıklamıştı.

Antakyalı Mümtaz Gövce, bu iletişimsizlik nedeniyle ailesini kaybettiğini DHA‘ya anlatmıştı: “Kızım akıl etmiş sesli mesaj göndermiş. Fakat şebeke çekmediği için gönderilememiş. Telefon benim elime geçtikten sonra, tekrar gönder tuşuna bastığımda hepsi benim telefonuma iletildi. Birinci sesli mesajında dediği şey de şu, ‘Baba Antakya’da deprem oldu. Lütfen yardım et, ambulans çağır, konum at ben atamıyorum, bizi kurtarsınlar.’ İkinci sesli mesajı, ‘Baba sana ulaşamıyorum. Lütfen beni ara, bana yardım et. Baba, annemlere ulaşamıyorum, galiba ben de öleceğim.’ Sonra bunu yazıya dökmüş. Bu telefon eşimin telefonuydu ama, kızımdaydı. O kadar yalnızlık duygusuna kapılmış ki kendisine ‘Seni seviyorum’ diye mesaj atmış. Kızım korkmuştur enkaz altında, karanlıktan çok korkardı.

Kızımın ölüm belgesinde ölüm saati 10.01 yazıyor. Kızım o saatte ölmedi, çektiği fotoğraflar ve ses kayıtları var. Benim tek isteğim bir baba olarak bunun düzeltilmesini istiyorum.”

Japonya paylaşımına tepki

Dört gün önce Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem olmuştu. Yetkililerin raporuna göre depremde ölü ve yaralı olmamıştı.

Turkcell Japonya’daki depremzedelere ücretsiz paket sağladığını X hesabından şöyle duyurdu:

“Japonya deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun.”

Bu paylaşımı alıntılayanlar 6 Şubat’ı hatırlattı. Bunlardan biri de kızının sesli mesajlarını kamuoyula paylaşan Gövce oldu.

Gövce Turkcell’e şöyle tepki gösterdi: “Rahmetli kızım ve eşim de 6 Şubat depreminde Turkcell kullanıyordu. Eğer altyapınız çalışıyor olsaydı. Kızımın bana Whatsapp’tan gönderdiği 20 adet yardım çağrısı ses kaydı ulaşırdı. Kızım dört gün enkaz altında çabalamış sesini duyurmaya. Allah sizin belanızı versin.”

