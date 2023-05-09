Çinli otomotiv markaları Türkiye’de distribütörlük görüşmelerini askıya almış

Çinli otomotiv markaları, Türkiye’de seçim sonuçları netleşene kadar distribütörlük görüşmelerini askıya aldı.

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Son dönemde elektrikli otomobil üretiminde dünya genelinde söz sahibi olmaya başlayan Çinli firmalar bir bir Türk pazarına da giriyor. Önde gelen üreticilerinden BYD (Build Your Dreams) ve ALJ Türkiye’de iki ay önce distribütörlük anlaşması imzalamıştı. Skywell ve Chery de Türkiye’ye giren diğer önde gelen Çinli firmalardan.

Ancak Çinli firmalar Türkiye’de birtakım engellerle de karşılaşıyor. Örneğin 3 Mart tarihli Resmi Gazete’de bu araçlara ek yüzde 40 gümrük vergisi getirilmişti. Seçim belirsizliği de bunlardan bir diğeri.

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Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Çinli markaların seçim sonuçlarını netleşene kadar distribütörlük görüşmelerini askıya aldıklarını aktardı. Özpeynirci ayrıca vergiler olmasaydı daha fazla markanın çoktan gelmiş olacağını belirtti.

Özpeynirci Twitter hesabından şunları söyledi: “Çinli otomotiv markaları Türkiye’de seçim sonuçları netleşene kadar distribütörlük görüşmelerini askıya almış, hatta durdurmuş. Seçim sonrasını takip eden aylarda en az 3-4 yeni marka açıklanabilirmiş. ‘Ama eğer ek vergi olmasaydı net en az 10 marka daha gelirdi’ deniliyor.”