Otomotiv: Türkiye, AB’ye ihracatta liderliği Çin’e kaptırdı

Türkiye, ‘Avrupa’nın en çok otomobil ithal ettiği ülke’ unvanını Çin’e kaptırdı. Çin’in Avrupa’ya otomobil ihracatı bir yılda iki kattan fazla artarken, aynı dönemde Türkiye yerinde saydı.

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Türkiye, uzun yıllardır Avrupa’ya otomobil ihracatında ilk sırada yer alıyordu.

Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel’e konuşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Çin’in otomobil ihracatında ilk kez Türkiye’nin önüne geçtiğini açıkladı. Türkiye’den Avrupa’ya 2022’de 8,6 milyar dolarlık otomobil ihraç edildi. Aynı dönemde Çin Avrupa’ya 15,5 milyar dolarlık otomobil ihraç etti.

Çin’den Avrupa’ya ihracatın büyük kısmını Avrupalı firmaların o ülkede ürettiği araçlar oluşturuyor. Çinli markalar da hızla büyüyor. Eroldu, “Çinli markaları da Türkiye’de yatırıma teşvik etmeliyiz” dedi.

Elektrikli araç hakimiyeti

Geçen yıl Çin’in Avrupa’ya ihraç ettiği otomobillerin yüzde 25’i elektrikli oldu.

Küresel otomotiv sektörü hızla elektrikli araçlara geçiyor. Bu, başta Avrupa olmak üzere Batı’nın bir alanda daha Çin’e ve Asya’ya bağımlılığını artıracak.

Çünkü Çin bu araçların bataryalarında açık ara hakim güç ve pazarın yüzde 56’sını elinde bulunduruyor.

Hakimiyeti kaptırma endişesi, Avrupalı üreticileri harekete geçirmişti.