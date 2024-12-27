Ciner hisselerini Şişecam'a sattı

Şişecam, ABD’deki soda yatırım ve operasyonlarında, ortağı Ciner Grubu’nun paylarının tamamını satın aldı.

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Şişecam, ABD’deki ortağı Ciner Grubu’ndan, Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC şirketlerindeki paylarının tamamını aldı.

Anlaşmayla Şişecam’ın, ABD’de devam eden ve tamamlandığında yıllık 5 milyon ton doğal soda külü üretecek yatırımı yapan Pacific Soda LLC’deki payı yüzde 100’e çıktı.

Şirketin, Wyoming’de faaliyet gösteren Sisecam Wyoming LLC’deki payıysa yüzde 51’e yükseldi.

Kalan hisseleri ABD’li NRP Trona LLC’ye ait olan bu tesis, yıllık 2,5 milyon ton doğal soda üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

Şişecam hisse devri için Ciner’e toplam 285 milyon 389 bin dolar (9 milyar 988 milyon 615 bin lira) ödeyecek.