Bir devrin sonu: Can Grubu, Ciner Yayın Holding'i satın aldı

Can Grubu, Park Grubu’na ait Ciner Yayın Holding’in hisselerini tamamını devraldığını duyurdu.

Fotoğraf: cineryayinholding.com.tr

İki şirket, Ciner Yayın Holding’deki hisselerin tamamıyla, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli kurumların Can Grubu’na devredilmesine ilişkin sözleşme imzaladı.

Devir işlemi Rekabet Kurulu onayı aşamasında.

Habertürk, SHOW TV, Bloomberg HT ve HT Spor, Ciner Holding bünyesindeydi.

Can Grubu, şu an Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın ‘medyadaki kurumları yönetecek tam ve tek yetkili olacağını’ duyurdu.

Şirketin kurucusu iş insanı Zamanhan Can.

Yönetim kurulu başkanlığını şu an iş insanı Kemal Can yapıyor.

Enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyetler yürüten firmanın bünyesinde Energy, Awox, SEIKON, Telefox, Energia, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai ve Elit adlı şirketler bulunduruyor.

‘Medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceğine inanıyoruz’

Park Grubu’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu’na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır.

Devir, Rekabet Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Can Grubu: Medyada tam ve tek yetkili Mehmet Kenan Tekdağ olacak

Can Grubu’ndan yapılan açıklamadaysa şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu’nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding’in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Park Grubu’na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı sayın Mehmet Kenan Tekdağ tam ve tek yetkili olarak yönetecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.”